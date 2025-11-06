На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
The Washington Post провозгласила возвращение гонки ядерных вооружений

WP: мир снова балансирует на грани ядерной войны
«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Мир на фоне международной напряженности вновь балансирует на грани ядерной войны с ядерным шантажом и гонкой вооружений. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание напоминает, что у России появились ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а также подводный аппарат «Посейдон».

Президент США Дональд Трамп в ответ объявил о возможности возобновлении ядерных испытаний в Штатах, отмечает WP.

«Одно совершенно ясно: гонка ядерных вооружений, ядерный шантаж и балансирование на грани ядерной войны вернулись в таком масштабе, какого не наблюдалось со времен окончания холодной войны, а точнее, с конца 1950-х — начала 1960-х годов», — говорится в сообщении.

В НАТО не считают, что стоит обращать внимание на заявления российского президента Владимира Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Как на предложения о потенциальном возобновлении Россией ядерных испытаний отреагировали на Западе и начнется ли новая гонка вооружений — в материале «Газеты.Ru».

5 ноября президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также сообщил, что Штаты начали разрабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тыс. км.

Ранее Путин призвал к взаимодействию стран и народов на основе равноправия.

Переговоры о мире на Украине
