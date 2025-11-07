Украинский политолог заявил, что Зеленский ждет удара в спину от ЕС

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, чего боится президент Украины Владимир Зеленский. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Politeka.

По словам политолога, Зеленский боится предательства со стороны Евросоюза по итогам переговоров. Бортник считает, что украинский лидер опасается этого обоснованно.

Он добавил, что ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме. План урегулирования конфликта это не предполагает, заключил Бортник.

30 октября депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта.

27 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что призывы европейских лидеров и Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки.

Ранее глава минфина США рассказал о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине.