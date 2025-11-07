На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский политолог заявил, что Зеленский ждет удара в спину от ЕС

Политолог Бортник: Зеленский боится предательства Евросоюза по итогу переговоров
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, чего боится президент Украины Владимир Зеленский. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Politeka.

По словам политолога, Зеленский боится предательства со стороны Евросоюза по итогам переговоров. Бортник считает, что украинский лидер опасается этого обоснованно.

Он добавил, что ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме. План урегулирования конфликта это не предполагает, заключил Бортник.

30 октября депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта.

27 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что призывы европейских лидеров и Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки.

Ранее глава минфина США рассказал о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине.

