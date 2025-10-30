На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде опубликовали пункты обсуждаемого Украиной и странами ЕС плана урегулирования

Гончаренко опубликовал пункты обсуждаемого плана урегулирования на Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта. Пункты он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Он (план - ред.) состоит за 12 пунктов, и у него две фазы - прекращение огня и переговоры», — написал он.

В ходе первой фазы должно быть объявлено о завершении конфликта. Далее в ходе переговоров будет согласована линия боевого соприкосновения, создание зон безопасности.

По словам Гончаренко, в плане также упоминаются гарантии безопасности, но подробности по ним не приводятся.

27 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что призывы европейских лидеров и Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки.

Ранее глава минфина США рассказал о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами