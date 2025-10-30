В Раде опубликовали пункты обсуждаемого Украиной и странами ЕС плана урегулирования

Депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта. Пункты он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Он (план - ред.) состоит за 12 пунктов, и у него две фазы - прекращение огня и переговоры», — написал он.

В ходе первой фазы должно быть объявлено о завершении конфликта. Далее в ходе переговоров будет согласована линия боевого соприкосновения, создание зон безопасности.

По словам Гончаренко, в плане также упоминаются гарантии безопасности, но подробности по ним не приводятся.

27 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» намерена подготовить план прекращения огня на Украине в течение следующих семи или десяти дней.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что призывы европейских лидеров и Зеленского к прекращению огня на Украине преследуют лишь одну цель: предоставить киевскому режиму дополнительное время для перегруппировки.

Ранее глава минфина США рассказал о разочаровании Трампа ходом переговоров по Украине.