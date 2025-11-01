Трамп: моя великолепная встреча с лидером КНР приведет к вечному миру

Трамп сообщил, что его встреча с Си Цзиньпином приведет к миру и успеху

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была «великолепной» для обеих стран.

«Эта встреча приведет к вечному миру и успеху», — сообщил политик.

В конце поста Трамп призвал бога благословить Вашингтон и Пекин.

30 октября Трамп и Си провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС (форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений) в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

