Немецкий журналист объяснил, для чего Зеленский может начать контрнаступление

Welt: Зеленский может начать контрнаступление в попытке остаться у власти
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский теряет позиции и вскоре может попытаться начать новое контрнаступление. Об этом в эфире телеканала Die Welt высказал журналист Кристоф Ваннер.

По его мнению, Зеленский готов пойти на большие жертвы, чтобы не потерять пост президента республики.

Ваннер считает, что для украинского лидера власть имеет гораздо большую ценность, нежели жизни людей.

В октябре сообщалось, что командование украинской армии вернуло на фронт возглавлявшего в 2023 году контрнаступление бригадного генерала Александра Тарнавского.

Тарнавский вновь будет командовать 9-м армейским корпусом ВСУ, который создан на основе оперативно-тактической группировки «Донецк». В начале июня он оставил обе должности ввиду «проблем со здоровьем».

20 октября сообщалось, что ВСУ сформировали новую оперативную группировку объединенных сил, зона ответственности которой будет включать Харьковскую область и прилегающие к ней районы.

Ранее командование ВСУ заподозрили в искажении данных о реальных потерях.

