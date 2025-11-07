На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кандидат на пост в Пентагоне считает ЯО России угрозой для США

Велес-Грин считает ядерное оружие России угрозой для США
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменные ответы кандидата на вопросы сенаторов.

По его мнению, российская сторона также представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников США по НАТО в Восточной Европе.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее Трамп назвал разговоры о ядерных испытаниях целесообразными для безопасности США.

