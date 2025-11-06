Axios: Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» с Израилем

Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица США.

Данный шаг призван активизировать «Авраамовы соглашения» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством Вашингтона, заявил высокопоставленный американский чиновник.

В Вашингтоне считают, что решение Астаны будет первым шагом на пути к восстановлению позиций еврейского государства в арабском и мусульманском мире.

В публикации отмечается, что присоединение значительного числа государств с мусульманским большинством к соглашениям может укрепить международную легитимность Израиля.

3 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на присоединение Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям».

19 октября Трамп сообщил, что ожидает вскоре расширения числа участников «Авраамовых соглашений», предполагающих нормализацию отношений с Израилем.

Ранее Трампа номинировали на премию Израиля.