На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп надеется на присоединение Эр-Риада к Авраамовым соглашениям

Трамп: думаю, что Саудовская Аравия присоединится к Авраамовым соглашениям
true
true
true
close
Shutterstock/Aritra Deb

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на присоединение Саудовской Аравии к Авраамовых соглашений. Об этом сообщает телеканал CBS.

Комментируя перспективы согласия наследного принца королевства на присоединение к договору, Трамп заявил: «Я думаю, что он присоединится».

19 октября Трамп в интервью телеканалу сообщил, что ожидает вскоре расширения числа участников Авраамовых соглашений, предполагающих нормализацию отношений с Израилем.

7 августа президент США призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для Вашингтона крайне важно, чтобы все государства региона стали их частью.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан.

Ранее Трампа номинировали на премию Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами