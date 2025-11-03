Трамп надеется на присоединение Эр-Риада к Авраамовым соглашениям

Трамп: думаю, что Саудовская Аравия присоединится к Авраамовым соглашениям

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на присоединение Саудовской Аравии к Авраамовых соглашений. Об этом сообщает телеканал CBS.

Комментируя перспективы согласия наследного принца королевства на присоединение к договору, Трамп заявил: «Я думаю, что он присоединится».

19 октября Трамп в интервью телеканалу сообщил, что ожидает вскоре расширения числа участников Авраамовых соглашений, предполагающих нормализацию отношений с Израилем.

7 августа президент США призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для Вашингтона крайне важно, чтобы все государства региона стали их частью.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан.

Ранее Трампа номинировали на премию Израиля.