Трамп заявил, что надеется на присоединение еще одной страны к Авраамовым соглашениям

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что ожидает вскоре расширения числа участников Авраамовых соглашений, предполагающих нормализацию отношений с Израилем.

«Да, уже почти скоро. Я не хочу использовать слово «незамедлительно», но скоро… Я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится», — ответил глава Белого дома на вопрос, ждет ли он расширения числа участников Авраамовых соглашений.

Кроме того, Трамп уточнил, что считает эту серию договоров «своего рода чудом», и выразил надежду, что помимо Саудовской Аравии, новыми подписантами станут и другие государства.

7 августа президент США призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для Вашингтона крайне важно, чтобы все государства региона стали их частью.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан.

Ранее Трампа номинировали на премию Израиля.