Уиткофф заявил об определенном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

В урегулировании украинского конфликта есть определенный прогресс. Такое мнение высказал специальный посланник президента США Стив Уиткофф в ходе выступления на бизнес-форуме в Майами, передает ТАСС.

«Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт», — отметил он.

По словам Уиткоффа, предстоит большая работа в вопросе «протоколов безопасности» для Украины, а для встречи на высшем уровне должно пройти много обсуждений технических команд.

5 ноября глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил мнение, что мирные усилия, направленные на решение российско-украинского конфликта, должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть.

Отвечая на вопрос о возможных предельных сроках для решения конфликта, американский лидер подчеркнул, что иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

Ранее бывший генсек НАТО предрек вечную войну на Украине.