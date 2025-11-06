На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии отреагировали на отказ Сербии вводить санкции против России

ЕК: Сербия должна ввести санкции против России, если хочет вступить в Евросоюз
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В пресс-службе Европейской комиссии (ЕК), комментируя отказ президента Сербии Александара Вучича вводить санкции в отношении России, заявили РИА Новости, что сербское государство должно соответствовать внешней политике Евросоюза.

«Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению», — сказали в ЕК, отвечая на вопрос о том, будет ли заблокирован процесс вступления страны в ЕС до тех пор, пока Белград не подключится к антироссийским санкциям сообщества.

В этом документе отмечается, что Сербия должна присоединиться к внешней политике Евросоюза и, следовательно, к рестрикциям против РФ для вступления в объединение.

6 ноября Вучич отказался гарантировать, что Белград продолжит придерживаться позиции по отказу от санкций против РФ. По словам сербского лидера, он не хочет менять позицию, которую принял совет национальной безопасности еще в 2022 году.

15 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России.

Ранее в Сербии назвали условие для поддержки санкций ЕС против России.

