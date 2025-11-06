«К 2030 году»: бывший премьер Украины выступил с предупреждением для России

НАТО намерена к 2030 году полностью перевооружиться для последующей войны с Россией руками украинцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«К 2030 году НАТО планирует перевооружиться полностью. На это выделят огромнейшие ресурсы, примерно 40 годовых бюджетов Украины», — обратил внимание политик.

По словам Азарова, НАТО намерена использовать Украину в качестве тарана против России.

«Украинцев снова заставят воевать! Расчет на то, что до 2030 года мобилизационного ресурса Украины хватит, чтоб снова воевать с Россией», — подчеркнул он.

6 ноября генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.