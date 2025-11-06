Политолог допустил, что новый мэр Нью-Йорка введет санкции против Израиля

Новый мэр Нью-Йорка, мусульманин-демократ Зохран Мамдани может на своем уровне ввести санкции против Израиля. Такое предположение в интервью aif.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что по разным оценкам, 10-15% населения мегаполиса имеют еврейские корни.

«Думаю, что он, конечно, будет пытаться на своем городском уровне вводить санкции против Израиля, например, запрещать работать с компаниями, которые сотрудничают с Израилем, особенно с ЦАХАЛ, и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, израильское лобби оказывается в проигравших», — считает Дудаков.

Издание напоминает, что одним из обещаний нового мэра Нью-Йорка является исполнение требования МУС, а именно — арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот появится в городе.

Выборы мэра в Нью-Йорке состоялись 4 ноября. Избранный глава города Мамдани вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

6 ноября израильский министр по вопросам диаспоры Амихай Шикли на фоне избрания Мамдани в соцсети X призвал евреев покинуть город.

Ранее Трамп заявил, что жители Нью-Йорка покинут город при мэре-«коммунисте».