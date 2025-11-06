В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за встречу с Путиным

Немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Роланд Тайс призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера лишить дирижера и пианиста Юстуса Франца ордена «За заслуги перед ФРГ». Об этом парламентарий сообщил изданию Politico.

Как отмечается, причиной заявления Тайса стала поездка Франца в Москву, где 4 октября, в День народного единства, президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы. Во время церемонии награждения российский лидер отметил, что 81-летний музыкант активно занимается содействием сближению и культурному обмену между Россией и Федеративной Республикой Германия.

В связи с этим депутат Тайс выразил мнение, что после этого события дирижер Франц не должен быть награжден орденом «За заслуги перед ФРГ».

В 2023 году дирижера Юстуса Франца отстранили от фестиваля в Германии из-за связей с Россией. Немецкий музыкант вошел в жюри конкурса имени П.И. Чайковского в Москве, в связи с чем администрация фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранила его от участия в мероприятии.

Ранее немецкие депутаты выразили желание посетить Россию для активизации контактов.