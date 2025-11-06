На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за встречу с Путиным

Politico: дирижера Франца хотят лишить ордена ФРГ после вручения награды в РФ
true
true
true
close
SHMF/YouTube

Немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Роланд Тайс призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера лишить дирижера и пианиста Юстуса Франца ордена «За заслуги перед ФРГ». Об этом парламентарий сообщил изданию Politico.

Как отмечается, причиной заявления Тайса стала поездка Франца в Москву, где 4 октября, в День народного единства, президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы. Во время церемонии награждения российский лидер отметил, что 81-летний музыкант активно занимается содействием сближению и культурному обмену между Россией и Федеративной Республикой Германия.

В связи с этим депутат Тайс выразил мнение, что после этого события дирижер Франц не должен быть награжден орденом «За заслуги перед ФРГ».

В 2023 году дирижера Юстуса Франца отстранили от фестиваля в Германии из-за связей с Россией. Немецкий музыкант вошел в жюри конкурса имени П.И. Чайковского в Москве, в связи с чем администрация фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранила его от участия в мероприятии.

Ранее немецкие депутаты выразили желание посетить Россию для активизации контактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами