Два депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре и Райнер Ротфусс планируют посетить Россию для «активизации контактов». Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на план зарубежных поездок депутатов.

Как отмечается, во внутреннем плане поездок АдГ содержится «список запланированных направлений поездок членов парламента». Среди стран, которые планируют посетить немецкие парламентарии, Турция, Киргизия, и Россия (Сочи).

Немецкий телеканал уточняет, что парламентарии намерены посетить симпозиум стран БРИКС и Европы с 13 по 17 ноября. Депутат Ротфусс, как ожидается, выступит на мероприятии с докладом. По данным ARD, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер «одобрил поездку, поскольку пришло время снова активизировать контакты с Россией».

25 марта депутат Ротфусс заявил, что санкционная политика Европы используется, чтобы поставить на колени другие страны исключительно по геополитическим причинам. Парламентарий отметил, что его мировоззрение пошатнулось после осознания масштаба гуманитарных проблем, вызванных санкциями.

Ранее немецкие полицейские назвали поджог автомобиля депутата АдГ политически мотивированным.