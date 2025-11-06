СМИ узнали о сомнениях Трампа насчет нападения на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп сомневается насчет возможных военных действий против Венесуэлы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, дискуссии в Белом доме свидетельствуют о том, что стратегия американской администрации в отношении Венесуэлы остается переменчивой, несмотря на наращивание вооруженных сил в регионе и публичные угрозы Трампа начать атаки. Собеседники агентства рассказали, что пока не решены даже основные вопросы, касающиеся венесуэльского руководства.

Источники добавили, что Трамп продолжает консультироваться с помощниками относительно возможных военных действий против Венесуэлы. Представленные ему предложения варьируются от усиления экономического давления до военных действий внутри латиноамериканской страны, включая нападения на военные и правительственные объекты, говорится в статье.

Сейчас Трамп придерживается пути медленного наращивания американских сил в регионе и продолжения ударов по судам, предположительно, задействованных в контрабанде наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане, рассказали официальные лица.

1 ноября издание The Washington Post сообщало о наращивании военного присутствия США вблизи венесуэльских берегов. По данным газеты, Вашингтон развернул в Карибском бассейне боевые корабли, подводные лодки и увеличил численность военнослужащих на тысячи человек. Эти действия, по мнению издания, говорят о планах администрации Трампа по расширению военных операций в регионе.

В этот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон пытается развязать войну из-за ресурсов его страны. При этом он подчеркнул, что, несмотря на угрозы в последние несколько месяцев, венесуэльский народ смог выстоять.

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями.