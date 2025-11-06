На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о сомнениях Трампа насчет нападения на Венесуэлу

WSJ: Трамп сомневается насчет начала военных действий против Венесуэлы
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп сомневается насчет возможных военных действий против Венесуэлы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, дискуссии в Белом доме свидетельствуют о том, что стратегия американской администрации в отношении Венесуэлы остается переменчивой, несмотря на наращивание вооруженных сил в регионе и публичные угрозы Трампа начать атаки. Собеседники агентства рассказали, что пока не решены даже основные вопросы, касающиеся венесуэльского руководства.

Источники добавили, что Трамп продолжает консультироваться с помощниками относительно возможных военных действий против Венесуэлы. Представленные ему предложения варьируются от усиления экономического давления до военных действий внутри латиноамериканской страны, включая нападения на военные и правительственные объекты, говорится в статье.

Сейчас Трамп придерживается пути медленного наращивания американских сил в регионе и продолжения ударов по судам, предположительно, задействованных в контрабанде наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане, рассказали официальные лица.

1 ноября издание The Washington Post сообщало о наращивании военного присутствия США вблизи венесуэльских берегов. По данным газеты, Вашингтон развернул в Карибском бассейне боевые корабли, подводные лодки и увеличил численность военнослужащих на тысячи человек. Эти действия, по мнению издания, говорят о планах администрации Трампа по расширению военных операций в регионе.

В этот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон пытается развязать войну из-за ресурсов его страны. При этом он подчеркнул, что, несмотря на угрозы в последние несколько месяцев, венесуэльский народ смог выстоять.

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями.

