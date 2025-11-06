На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция приняла решение по российским С-400 на фоне требований США

Bloomberg: Турция не откажется от российских С-400, несмотря на требование США
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Власти Турции не планируют полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400, несмотря на требования администрации США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что Анкара отклонила требование Вашингтона полностью отказаться от использования российских систем ПВО, однако готова пойти на компромисс в вопросе о будущем комплексов С-400. По данным источников агентства, турецкие власти могут согласиться на создание «совместного военного механизма» для контроля за использованием С-400.

До этого в министерстве национальной обороны Турции опровергли слухи о возможной передаче или перепродаже российских С-400 третьей стороне. В ведомстве отметили, что их позиция по поводу использования ЗРК не изменилась — они продолжают использоваться Вооруженными силами Турции.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») отчитался о том, что контракт на поставки российских систем Турции выполнен.

Ранее полковник Ходаренок сообщил, что США передумали в вопросе использования Турцией С-400.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами