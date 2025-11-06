Турция приняла решение по российским С-400 на фоне требований США

Власти Турции не планируют полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400, несмотря на требования администрации США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что Анкара отклонила требование Вашингтона полностью отказаться от использования российских систем ПВО, однако готова пойти на компромисс в вопросе о будущем комплексов С-400. По данным источников агентства, турецкие власти могут согласиться на создание «совместного военного механизма» для контроля за использованием С-400.

До этого в министерстве национальной обороны Турции опровергли слухи о возможной передаче или перепродаже российских С-400 третьей стороне. В ведомстве отметили, что их позиция по поводу использования ЗРК не изменилась — они продолжают использоваться Вооруженными силами Турции.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») отчитался о том, что контракт на поставки российских систем Турции выполнен.

Ранее полковник Ходаренок сообщил, что США передумали в вопросе использования Турцией С-400.