США разрешили Турции использовать С-400. Почему в Вашингтоне передумали? Полковник Ходаренок: США уступили Турции по С-400, чтобы не потерять члена НАТО

США больше не возражают против использования Анкарой приобретенных у России в 2017 году полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», заявил глава военного ведомства Турции Яшар Гюлер. Почему в Вашингтоне изменили свою позицию, как С-400 показал себя на СВО и возрастет ли число запросов на приобретение этой системы на мировом оружейном рынке — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

США не возражают по поводу использования Турцией закупленных у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

«На наших последних встречах мы отвергли все, что они хотели от нас в отношении С-400. Теперь американцы не имеют возражений. Мы определили все районы, где мы будем использовать С-400, все готово», — сказал министр обороны Турции Яшар Гюлер.

В свое время контракт по закупке Анкарой ЗРС С-400 привел к исключению Турции из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. В программе создания истребителей F-35 принимают участие Австралия, Канада, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Британия. Турция до ее исключения из программы производила около 1000 различных комплектующих для F-35.

После исключения Анкары из программы совместного производства многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 под руководством США, турецкое правительство решило уделять приоритетное внимание производству своего собственного истребителя пятого поколения Turkish Fighter - X (TF-X).

Помимо всего прочего, у турецкой стороны после приобретения С-400 возникли большие трудности с реализацией программы структурной модернизации истребителей F-16 ВВС Турции и с экспортными лицензиями на вертолетные двигатели американского производства.

Почему США передумали?

Возникает вопрос — а почему же столь радикально изменилась позиция Вашингтона по турецким С-400? В этом плане представляет интерес анализ геополитической ситуации, складывающейся в настоящее время на Ближнем и Среднем Востоке и в восточной части Средиземноморья. Как бы это ни выглядело парадоксальным, но сегодня для Турции членство в НАТО не является столь жизненно необходимым, как это было, к примеру, в годы Холодной войны.

Вполне возможно, перед Белым домом возникла дилемма — или продолжать упрямиться по турецким ЗРС С-400 (а это, по большому счету, вопрос тактического плана), или же в перспективе потерять Турцию как члена НАТО и в самом недалеком будущем получить Анкару как лидера Великого Турана. (Идея создания «Великого Турана» подразумевает объединение всех тюркоязычных народов под эгидой Анкары). А вот это уже большая стратегия.

И вполне возможно, в Вашингтоне, взвесив все имеющиеся обстоятельства геополитического характера, приняли решение — уступить в тактическом вопросе (ЗРС С-400), но в перспективе не потерять государство — участника НАТО на своем южном фланге и не допустить появление Анкары на политической карте мира в совершенно новом качестве.

Так что нельзя исключать, что многие вопросы военно-технического сотрудничества между США и Турцией в ближайшее время могут быть пересмотрены, и позиция Вашингтона в этом плане, есть основания полагать, существенно смягчится. Кроме того, в Белом доме учитывают и другого влиятельнейшего покупателя С-400 — Индии. А пока получается так — Индии можно, а Турции — нельзя?

Чем хорош «Триумф»

Теперь несколько слов о тактико-технических характеристиках «Триумфа». Турки в декабре 2019 года уже на своей территории произвели так называемый облет закупленной зенитной ракетной системы С-400 и убедились в очень высоких боевых качествах этого оружия. Более того, результаты проведенного мероприятия превзошли все ожидания турецкой стороны.

Помимо всего прочего, есть все основания полагать, за последнее время решена задача сопряжения средств управления ЗРС С-400 «Триумф» с автоматизированными системами боевого управления ПВО/ПРО НАТО.

Решены и вопросы государственного опознавания. Первый полковой комплект С-400 поставлялся в Турцию с наземным радиолокационным запросчиком российского производства системы Mk-XII (НАТО). Он построен по общеизвестному стандарту STANAG 4193 и совместим со стандартом ICAO (гражданская вторичная радиолокация международного управления воздушным движением). Так что и в этой сфере трудностей возникнуть не должно.

close Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Наконец, в ходе специальной военной операции ЗРС С-400 «Триумф» показала себя с самой лучшей стороны как при стрельбе по воздушным, так и по наземным объектам. И это единодушное мнение участников боевых действий и специалистов — система в полном объеме отвечает всем предъявляемым к ней требованиям.

И вполне возможно, что число запросов на приобретение этой ЗРС на мировом оружейном рынке в ближайшее время существенно возрастет. И в этом плане предыдущая позиция США по турецкому «Триумфу», как бы это не выглядело странным, может сыграть роль дополнительной рекламы.

Потенциальные покупатели «Триумфа» однозначно придут к выводу — «значит, надо брать».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).