В Турции прокомментировали слухи о перепродаже российских С-400

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают использоваться вооруженными силами Турции, несмотря на слухи о их возможной передаче или перепродаже. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком министерстве национальной обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что их позиция по поводу использования ЗРК С-400 не изменилась.

Комментировать данную тему Турции пришлось после появления слухов о том, что данные комплексы не используются Анкарой, вследствие чего могут быть переданы или проданы третьей стороне.

В июне 2025 года президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости создать многоуровневый системный комплекс ПВО в Турции с помощью российских зенитных ракетных комплексов С-400 и собственных систем противовоздушной обороны. При этом он отметил, что стране нужны ракеты, которые могут перехватывать цели на разных высотах.

