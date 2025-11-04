«Мы выжили, но непогода еще в пути»: житель Филиппин — о тайфуне «Калмаэги»

Тайфун принес потопы и наводнения на север острова Себу, к востоку от него — на Сиаргао — относительно спокойно, рассказал «Газете.Ru» житель Филиппин Дмитрий. По его словам, тропический циклон длился почти полсуток.

«На острове Сиаргао все не так плохо. Часов 10 примерно длился тайфун, из них часов шесть со скоростью ветра 30 м/с. Это не очень много, но достаточно, чтобы валить некрепкие деревья. На моей памяти это первый тайфун. Мы выжили, но непогода еще в пути на западные острова. Ждем, как справится Палаван с ним. На севере острова Себу потопы и наводнения», — сообщил Дмитрий.

На острове Палаван на юго-западе Филиппин все также достаточно спокойно, только дождливо, рассказал «Газете.Ru» местный гид Ярослав.

«Я в городе Пуэрто-Принцесса — это административный центр провинции Палаван. Нас обычно тайфуны обходят, только крылом дождя накрывают. Уже часов пять идет дождь, не сильный. Пока ничего страшного. Но друзья в Себу — говорят, там сплошные реки вместо улиц», — отметил Ярослав.

4 ноября стало известно, что власти Филиппин эвакуировали около 387 тысяч человек из-за тайфуна. Как минимум 26 человек не смогли пережить стихию.

Национальный авиаперевозчик Philippines Airlines из-за «Калмаэги» отменил в целях безопасности десятки рейсов. Пассажирам предлагается перенести бронирование, а также воспользоваться возможностью использовать уплаченные деньги для покупки других билетов, или полностью вернуть свои средства.

Ранее на Хайнане затопило городские улицы из-за тайфуна «Матмо».