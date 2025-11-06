Эстония войдет в руководящий комитет «спецтрибунала» против России

Эстония присоединяется к руководящему комитету так называемого «спецтрибунала» против России. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна.

«Сегодня правительство Эстонии приняло проект о присоединении Эстонии к руководящему комитету Спецтрибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Это важный шаг к тому, чтобы трибунал начал работу», – сообщил министр.

Он призвал к скорейшему началу работы этого «спецтрибунала», чтобы Россия не смогла избежать «ответственности».

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее генсек Совета Европы заявил о «максимально быстрой» работе над «спецтрибуналом» против РФ.