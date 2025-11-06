Генсек Рютте: страны НАТО стали производить больше снарядов, чем Россия

Страны НАТО обогнали Россию по производству снарядов. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, его слова приводит телеканал TVP World.

«До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники по НАТО вместе взятые. Но теперь все иначе», — отметил он.

По словам генсека альянса, количество имеет решающее значение, и что странам НАТО необходимо производить технику в больших объемах.

6 ноября Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Ранее на Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией.