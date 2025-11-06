На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты Рады «не вернулись» на заседание из-за воздушной тревоги

Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной Рады Украины «не вернулись» на заседание парламента из-за воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Успели проголосовать три законопроекта, началась тревога. Ну, а когда закончилась, большинство депутатов уже не вернулись», — написал он.

На фоне перебоев с заседаниями в украинском парламенте замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский в беседе с газетой «Телеграф» сообщал, что этот отопительный сезон уже стал самым тяжелым для Украины, поэтому следует подготовиться к «сверхкритическим ситуациям».

Обстрел атомных станций заместитель главы комитета назвал «красной линией». Семинский добавил, что российские войска, по его мнению, сосредоточились на сверхкритических объектах инфраструктуры.

В свою очередь бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что руководство Украины боится возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой.

Ранее сообщалось, что Украина должна потратить миллиард долларов, чтобы не замерзнуть зимой.

Новости Украины
