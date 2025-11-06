На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков призвал генсека НАТО «не нести пургу» о нарушении Россией «глобальных правил»

РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте опять «несет пургу», говоря, что Россия якобы пытается подорвать «глобальные правила». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Генсек НАТО Рютте опять несет пургу: Россия не «глобальные правила» пытается подорвать, а отстаивает свои жизненные интересы», — написал Пушков.

Сенатор напомнил, что до украинского конфликта Запад во главе с США «отодрал» Косово от Югославии, расчленив суверенное государство. Также Пушков вспомнил, как Запад бомбил Белград без санкции Совета Безопасности ООН, начал неспровоцированную агрессию против Ирака, в которой участвовали не только США и Британия, а 25 стран НАТО. Кроме того, Пушков указал на то, что Запад поощрил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на агрессию против Южной Осетии и ракетный обстрел Цхинвала, и многое другое.

«Так кто после всего этого постоянно, упорно и злонамеренно подрывает глобальные правила? Не неси пургу, Рютте», — подытожил Пушков.

Слова Рютте о якобе подрыве Россией «глобальных правил» также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она выразила непонимание, о каких «глобальных правилах» идет речь, и призвала Рютте опубликовать их список на сайте НАТО.

6 ноября Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с РФ, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

Ранее Рютте язвительно ответил на вопрос о возможном проведении Россией ядерных испытаний.

