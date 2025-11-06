На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль заявил об отсутствии официальной реакции США на заявление Путина о ядерных испытаниях

Песков: от США не было реакции на заявление Путина о ядерных испытаниях
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Официальной реакции США на заявление президента России Владимира Путина о ядерных испытаниях не поступало. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не поступало», — сказал он.

5 ноября Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. В ходе встречи глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, учения могли бы пройти на полигоне «Новая Земля».

Президент в ответ на доклад Белоусова поручил собрать дополнительную информацию и проанализировать ее на площадке Совета безопасности, а также внести предложения о возможном начале работы по подготовке ядерных испытаний. Сроков он не обозначил.

По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Российская Федерация в своей современной истории ни разу не проводила ядерные испытания.

Ранее глава ФСБ попросил у Путина время на подготовку ответа на ядерные испытания США.

