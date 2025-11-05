На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ФСБ попросил у Путина время на подготовку ответа на ядерные испытания США

Бортников попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обратился к президенту РФ Владимира Путина с просьбой дать время на подготовку предложений в связи с анонсированными США ядерными испытаниями. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Владимир Владимирович, я прошу вас дать нам время для того, чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения», — сказал глава ФСБ российскому лидеру.

По словам Бортникова, ситуация является «очень непростой и «сложной». Вместе с тем он отметил, что к ней необходимо отнестись очень серьезно. При этом глава ФСБ выразил мнение, что для принятия конкретных решений по линии спецслужб нужно ответить на некоторые возникающие вопросы.

На этом же совещании министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, такие испытания могут пройти на Новой Земле.

29 октября президент США Дональд Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия. Американский лидер поручил это министерству войны (Пентагону). По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно», и Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в Совбезе РФ указали на влияние заявлений Трампа на стратегическую стабильность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами