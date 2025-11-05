Глава ФСБ попросил у Путина время на подготовку ответа на ядерные испытания США

Бортников попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников обратился к президенту РФ Владимира Путина с просьбой дать время на подготовку предложений в связи с анонсированными США ядерными испытаниями. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Владимир Владимирович, я прошу вас дать нам время для того, чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения», — сказал глава ФСБ российскому лидеру.

По словам Бортникова, ситуация является «очень непростой и «сложной». Вместе с тем он отметил, что к ней необходимо отнестись очень серьезно. При этом глава ФСБ выразил мнение, что для принятия конкретных решений по линии спецслужб нужно ответить на некоторые возникающие вопросы.

На этом же совещании министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, такие испытания могут пройти на Новой Земле.

29 октября президент США Дональд Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия. Американский лидер поручил это министерству войны (Пентагону). По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно», и Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в Совбезе РФ указали на влияние заявлений Трампа на стратегическую стабильность.