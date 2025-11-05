На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе заявили, что послали Грузии «отрезвляющий сигнал» одним решением

Посол ЕС Герчинский: разрушительный отчет ЕК должен стать сигналом для Грузии
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что «разрушительный» отчет Еврокомиссии о перспективах членства страны в политическом объединении должен стать отрезвляющим сигналом для Тбилиси. Его слова приводит издание Sova.

Он назвал «одним из самых счастливых дней в профессиональной карьере» момент, когда Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако с того момента произошли серьезные отступления от принципов, необходимых для членства, указал посол. Отчет ЕК продемонстрировал откат Грузии в сфере демократии и прав человека, утверждает Герчинский.

«Вам нужно вернуться к траектории членства в ЕС... Надеюсь, так и будет. Этот очень строгий, разрушительный отчет должен стать отрезвляющим сигналом. Пожалуйста, вернитесь к процессу европейской интеграции», – сказал он.

В отчете, представленном 4 ноября, Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии. 4 ноября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз.

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами