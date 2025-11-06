На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Альтернативу для Германии» обвинили в шпионаже в пользу России

Der Spiegel: немецкие чиновники обвинили партию АдГ в шпионаже в пользу России
true
true
true
close
Global Look Press

Высокопоставленные немецкие чиновники обвинили партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в целенаправленном злоупотреблении парламентскими запросами якобы для сбора и передачи России секретной информации касательно критической инфраструктуры и состояния бундесвера. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Так, глава МВД Тюрингии Георг Майер заявил, что АдГ «злоупотребляет своим парламентским правом задавать вопросы для систематического расследования нашей критической инфраструктуры». По его словам, это «может быть выгодно России и Владимиру Путину», так как партия якобы «выполняет список задач, поставленных Кремлем».

В свою очередь председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп отмечал, что АдГ «систематически и очень подробно интересуется вопросами, касающимися военного потенциала бундесвера». Такое развитие событий может свидетельствовать о том, что «Альтернатива для Германии» собирает чувствительную информацию, ценную для иностранных государств, «прежде всего для России», считает он.

Как пишет журнал, эти же подозрения разделяет и министр обороны Борис Писториус. Как ожидается, от «Альтернативы для Германии» потребуют разъяснений по этому поводу, хотя сама партия отрицает любые обвинения.

До этого сообщалось, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает удерживать первое место в рейтинге популярности среди политических сил ФРГ на протяжении двух месяцев.

Ранее стало известно, что немецкие депутаты собираются посетить Россию для активизации контактов.

