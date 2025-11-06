На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переходная команда Мамдани в Нью-Йорке будет состоять только из женщин

Мамдани включил в состав своей переходной команды только женщин
true
true
true
close
David 'Dee' Delgado/Reuters

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани объявил о создании переходной команды, в которой состоят исключительно женщины. Об этом сообщает газета Guardian.

Выступая на утренней пресс-конференции в районе Куинс, Мамдани назвал состав переходной команды, которая поможет воплотить в жизнь «самую амбициозную политическую платформу Нью-Йорка за последнее поколение». По его словам, новая администрация выполнит данные избирателям обещания. Она будет в равной степени компетентной, сострадающий и честной, готовой работать так же усердно, как и миллионы жителей города.

Исполнительным директором переходной команды станет Элана Леопольд. В ее состав войдут экс-заместители мэра Мария Торрес-Спрингер и Мелани Харцог, бывший председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан, глава крупнейшей некоммерческой организации United Way Грейс Бонилья.

Новая администрация начнет работу сразу после официального вступления Мамдани в должность, которое состоится 1 января.

5 ноября президент США Дональд Трамп назвал избрание Мамдани мэром Нью-Йорка потерей части суверенитета и пообещал не допустить строительства коммунизма в стране.

Ранее в России рассказали, чем обернется победа Мамдани в Нью-Йорке.

Второй срок Трампа
