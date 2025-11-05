На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской Республике
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил на Американском бизнес-форуме, что не поедет на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Его цитирует РИА Новости.

Американский лидер также сказал, что ЮАР больше не место «Большой двадцатки», поскольку произошедшее в этой стране — «плохо». По его словам, в республике якобы имеет место быть «коммунистическая тирания».

3 ноября президент Финляндии Александр Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести на встрече «Большой двадцатки» саммит лидеров России и США.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не над встречей президента РФ Владимира Путина и Трампа.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22–23 ноября.

Ранее в США рассказали о «засаде» Трампа на президента ЮАР.

Второй срок Трампа
