В США рассказали о «засаде» Трампа на президента ЮАР

Президент США Дональд Трамп устроил «засаду» на своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, похожую на скандал с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет газета The Hill.

По мнению авторов, Трамп использовал встречу, чтобы «угодить своим избирателям».

«На этот раз Трамп использовал в качестве контраста президента ЮАР Сирила Рамафосу, точно так же, как он и вице-президент Вэнс в конце февраля нападали на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете», — говорится в тексте.

По мнению авторов, встреча прошла не так бурно, как с Владимиром Зеленским, но выглядела как «заранее спланированная засада, особенно когда Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями южноафриканских политиков».

Президент Рамафоса опровергал эти утверждения, не вступая в открытый спор с президентом США в стиле Зеленского, и отверг предположения о том, что правительство ЮАР одобряет гонения на белое население, пишет газета.

До этого стало известно, что советники президента ЮАР Сирила Рамафосы опасались, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».