Стратегию национальной политики до 2036 года представят в ближайшее время

Михаил Климентьев/РИА Новости

Разработка стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года вышла на финишную прямую и в скором времени будет представлена на рассмотрение президенту страны. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, пишет ТАСС.

«На данный момент можно уверенно сказать, что работа над стратегией практически завершена, и в обозримом будущем она будет передана президенту,» – подчеркнул Магомедов.

Как отметил заместитель руководителя АП, обновленная стратегия по-прежнему ставит в приоритет такие направления, как укрепление общероссийской идентичности, гражданского самосознания, опирающиеся на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение этнокультурного разнообразия и языкового наследия, а также поддержание межнационального и межрелигиозного согласия и борьбу с экстремистскими проявлениями.

«Вместе с тем, новая версия стратегии конкретизирует задачи, углубляет положения конституции РФ, принятые в 2020 году, и уделяет больше внимания совершенствованию взаимодействия между ведомствами и уровнями власти», – разъяснил Магомедов.

Особый акцент в обновленной стратегии сделан на региональной составляющей. В документе четко прописана задача по интеграции новых субъектов в единое российское культурное пространство. В связи с этим планируется расширение системы ключевых показателей эффективности, которые станут общими для органов власти всех уровней, при этом большая часть из них будет иметь «социологический характер».

Ранее сообщалось, что поддержка блогеров стала частью национальной политики России.

