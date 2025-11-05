На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД назвал задержание журналиста в Эстонии «охотой на ведьм»

Захарова: Беседин стал жертвой развязанной Таллином охоты на ведьм
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии. Текст ее комментария опубликован на сайте министерства.

«К сожалению, для Эстонии рутинным делом стали гонения за «инакомыслие» в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям. Не является исключением и ситуация с задержанием Олега Беседина», — отметила Захарова.

Согласно оценке дипломата, Беседин стал жертвой развязанной в Эстонии «охоты на ведьм» из-за попытки донести до русскоязычных жителей этой страны объективную, непредвзятую точку зрения. Захарова также отметила, что Таллином создана жесткая система механизмов подавления прав человека.

5 ноября стало известно о задержании Беседина по подозрению в деятельности, направленной против государства, и в передаче материалов подсанкционным российским СМИ. За первое правонарушение журналисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет, за второе — штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ранее в Эстонии за поддержку русского языка задержали экс-депутата латвийского парламента.

