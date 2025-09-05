В Госдуме предрекли отставки европейских политиков из-за русофобии

Руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он назвал президента России Владимира Путина «хищником».

Парламентарий отметил, что у Макрона, равно как и у премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских лидеров, в голове одна лишь русофобия, а собственные граждане их волнуют мало. Люди, по его словам, начинают это понимать, на что указывают крайне низкие рейтинги вышеназванных политиков.

«Я не сомневаюсь, что на каком-то этапе их всех уберут, Макрона и остальных. Потому что они не отвечают национальным интересам своих стран. А то, что они действительно довели Европу до состояния колонии США, — уже очевидный факт», — сказал Миронов.

В августе Макрон назвал Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Президент Франции призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время.

Вслед за Макроном «хищником» российского лидера назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политик заявила о необходимости Европы быть готовой к возможным будущим рискам.

Ранее Макрона обвинили в попытках сорвать заключение сделки по Украине между РФ и США.