Песков заявил, что Россия не принимает участия в гонке вооружений

Песков: РФ не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы вооружений
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация не участвует в гонке вооружений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия развивает свои системы вооружения, системы их доставки.

«Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией. Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что поэтому РФ не участвует ни в каких гонках вооружения.

Накануне в Кремле прошла церемония награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В ходе нее президент России Владимир Путин подчеркнул «историческое значение» созданных систем для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед. Глава государства поблагодарил коллективы ученых и производственников, участвовавших в работах над проектами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин сравнил мощность «Посейдона» и ракеты «Сармат».

