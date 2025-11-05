Путин рассказал, на чем основано доверие граждан к государству

Путин: доверие к государству в значительной мере основано на доверии к судам

Доверие граждан к государству в значительной мере основано на доверии к судебной системе страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Верховного суда Игорем Красновым, передает сайт Кремля.

«На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан государству в целом», — сказал глава государства.

В сентябре Путин освободил Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ. Он стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

28 октября в Верховном суде прошел первый пленум под руководством Краснова, на котором были приняты важные кадровые решения. Так, пленум избрал в качестве нового секретаря судью уголовной коллегии Олега Зателепина. Он заменил Виктора Момотова, ушедшего в отставку после судебного иска Генпрокуратуры об изъятии у него активов на сумму более 9 млрд рублей.

Ранее в СПЧ оценили назначение Краснова на пост главы ВС.