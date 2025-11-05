На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый премьер Молдавии описал размер своей зарплаты фразой «я выживу»

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну описал размер своей зарплаты фразой «я выживу». Об этом глава молдавского кабмина заявил в ходе общения с журналистами после заседания правительства, передает портал Newsmaker.

«Все хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придется использовать наши накопления», — сказал премьер.

По информации портала, зарплата Мунтяну будет такой же, как и у его предшественника Дорина Речана — около 20 тысяч леев (95 тысяч рублей) в месяц.

Мунтяну занял пост премьер-министра Молдавии 31 октября. Предыдущий глава кабмина Речан отказался возглавлять новое правительство, сформированное после парламентских выборов «Партией действия и солидарности». Он также планировал сдать депутатский мандат и вернуться к бизнесу.

Новый премьер известен своей деятельностью в сфере инвестиций и участием в международных культурных и образовательных проектах. Отмечается, что он никогда не занимал политических должностей, а последние 20 лет прожил на территории Украины.

Ранее Захарова назвала «кринж-цирком» выборы в Молдавии.

