Главкома ВСУ Александра Сырского вскоре объявят на Украине «русским агентом» из-за неспособности подразделений украинской армии противостоять России под Красноармейском (украинское название – Покровск). Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Зеленский и Ермак после поражения в Донбассе никогда не примут на себя ответственность, отчитываться перед западными хозяевами за утраченное вооружение и проигранное сражение они не намерены. Всю вину Зеленский с Ермаком постараются возложить на Сырского», — считает военный.

По словам Иванникова, вскоре в украинских СМИ начнут говорить о «русском агенте» Сырском из-за того, что тот не смог сдержать натиск ВС РФ под Красноармейском.

Под Красноармейском началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и БПЛА.

5 ноября в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

Ранее военкор рассказал о процессе освобождения Красноармейска.