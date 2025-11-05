На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что главкома ВСУ могут объявить на Украине «русским агентом»

Офицер Иванников: Киев может объявить Сырского русским агентом из-за Покровска
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главкома ВСУ Александра Сырского вскоре объявят на Украине «русским агентом» из-за неспособности подразделений украинской армии противостоять России под Красноармейском (украинское название – Покровск). Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Зеленский и Ермак после поражения в Донбассе никогда не примут на себя ответственность, отчитываться перед западными хозяевами за утраченное вооружение и проигранное сражение они не намерены. Всю вину Зеленский с Ермаком постараются возложить на Сырского», — считает военный.

По словам Иванникова, вскоре в украинских СМИ начнут говорить о «русском агенте» Сырском из-за того, что тот не смог сдержать натиск ВС РФ под Красноармейском.

Под Красноармейском началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и БПЛА.

5 ноября в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

Ранее военкор рассказал о процессе освобождения Красноармейска.

СВО: последние новости
