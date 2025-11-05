Трамп захотел, чтобы в его администрации брали пример с китайских чиновников

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября был впечатлен выправкой китайских чиновников: каждый стоял по стойке «смирно». Слова Трампа приводит РИА Новости.

«Каждый из них стоял по стойке «смирно». Я сделал замечание одному — никакой реакции. Спрашиваю: «Ты собираешься ответить?» — ничего. А Си говорит: «Я отвечу на все вопросы»», — рассказал президент.

По словам Трампа, теперь он хочет, чтобы «его кабинет» вел себя по примеру китайских чиновников и «сидел прямо с такой же осанкой».

5 ноября Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом.

30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Встреча продлилась один час 40 минут.

По оценке президента США, переговоры прошли на 12 баллов из 10. По ее итогам американский лидер снизил некоторые тарифы для КНР, анонсировал новую торговую сделку между двумя странами и рассказал, что договорился решать конфликт на Украине совместно с китайскими властями. Си Цзиньпин также остался доволен состоявшейся встречей и сообщил, что намерен продолжать работать с Трампом ради процветания обоих государств.

Ранее американский лидер заявил, что с Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным нельзя играть.