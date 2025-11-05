Путин оценил поездку правительственной делегации РФ в КНР

Визит правительственной делегации РФ в Китай оказался содержательным, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности страны. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

«Считаю, что она (поездка делегации в КНР — «Газета.Ru») была очень своевременной, содержательной и весьма полезной», — сказал глава государства.

Президент добавил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже доложил ему о результатах визита.

3 ноября Мишустин в составе делегации прибыл в КНР с двухдневным визитом. В первый день он посетил город Ханчжоу, где встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. Далее глава российского правительства направился в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

4 ноября портал Brasil247 написал, что встреча Мишустина и Си Цзиньпина показала, что партнерство между РФ и КНР выходит за рамки двустороннего взаимодействия. Обозреватели назвали сотрудничество двух стран «центральным элементом построения многополярного мира».

Ранее Мишустин высказался об укреплении экономического сотрудничества РФ и Китая.