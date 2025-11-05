СМИ: Россия впервые с 1990 года может провести ядерные испытания

Reuters: Российская Федерация еще ни разу не проводила ядерных испытаний

Советский Союз проводил ядерные испытания в 1990 году, Российская Федерация в рамках новейшей истории еще ни разу этого не делала. Об этом сообщает Reuters, анализируя итогу заседания Совбеза России.

«Соединенные Штаты в последний раз проводили испытания в 1992 году, Китай и Франция - в 1996 году, а Советский Союз - в 1990 году. Постсоветская Россия, унаследовавшая советский ядерный арсенал, никогда этого не делала», — говорится в сообщении издания.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности России 5 ноября отметил, что архипелаг Новая Земля уже готов к проведению ядерных испытаний.

Министр подчеркнул, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, такие испытания могут пройти на Новой Земле.

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет готова к проведению ядерных испытаний в срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Заявления членов Совбеза прозвучали на фоне указа президента США Дональда Трампа, который в конце октября распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее Белоусов заявил о планах США разместить ракеты, способные долететь до РФ за 6-7 минут.