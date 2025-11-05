В Кремле рассказали о цели развития систем вооружений

Российская Федерация развивает вооружения, призванные защитить страну от «горячих голов», способных на необдуманные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что страна планомерно развивает системы вооружений, которые призваны гарантировать ее безопасность, предсказуемость и стать надежным щитом против тех «горячих голов», которые не просто делают какие-то резкие заявления, но и могут быть готовы на необдуманные действия.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что «Посейдон» и «Буревестник» обеспечат стратегический паритет на XXI век.