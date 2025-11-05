На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о цели развития систем вооружений

Песков: Россия развивает системы вооружений для обеспечения своей безопасности
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российская Федерация развивает вооружения, призванные защитить страну от «горячих голов», способных на необдуманные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что страна планомерно развивает системы вооружений, которые призваны гарантировать ее безопасность, предсказуемость и стать надежным щитом против тех «горячих голов», которые не просто делают какие-то резкие заявления, но и могут быть готовы на необдуманные действия.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что «Посейдон» и «Буревестник» обеспечат стратегический паритет на XXI век.

