Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Покровское правление, чтобы оттянуть завершение конфликта с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, Зеленский делал, делает и будет делать все, чтобы затянуть боевые действия. Таким образом он помогает Европе готовиться к войне с Россией и сохранить плацдарм для НАТО на Украине, считает парламентарий.

«Я думаю, Зеленский [во время визита на Покровское направление] вряд ли заехал в тот котел, который находится под обстрелом нашей артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Он был именно на каком-то пункте управления, где-то километрах в 30–40 от линии боевого соприкосновения войск, не ближе», — предположил Соболев.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не говорит правду о ситуации в Покровске (российское название Красноармейск) и Купянске.

Ранее на Западе попросили Зеленского перестать врать украинцам о членстве в ЕС.