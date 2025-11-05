На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе попросили Зеленского перестать врать украинцам о членстве в ЕС

Аналитик Кошкович удивился словам Зеленского о прогрессе Украины на пути в ЕС
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х удивился заявлению президента Украины Владимира Зеленского о прогрессе Киева на пути к членству в Евросоюзе.

«Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу», — написал Кошкович.

Таким образом аналитик прокомментировал слова Зеленского о том, что у Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в ЕС.

Согласно пресс-релизу, выпущенному ЕК, в настоящее время Киев выполнил три из шести основных требований, предъявляемых к кандидатам. В правительстве Украины полагают, что переговоры могут завершиться к концу 2028 года.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее в Госдуме оценили слова Каллас о членстве Украины в Евросоюзе к 2030 году.

