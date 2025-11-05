В Бельгии хотят обратиться к 4-й статье договора НАТО из-за инцидентов с дронами

Министр обороны Бельгии Тео Франкен намерен активировать 4-ю статью договора НАТО из-за инцидента с неопознанными беспилотниками на территории страны. Об этом сообщило издание 7sur7.

«В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО», — процитировало издание главу МО.

4-я статья договора НАТО подразумевает проведение консультаций по безопасности со странами военного блока.

4 ноября телеканал RTBF сообщил, что Бельгия закрыла свое воздушное пространство после обнаружения неизвестных дронов вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа. Рейсы были перенаправлены в воздушные гавани других стран, в частности, в Кельн в Германии и Маастрихт в Нидерландах. На данный момент воздушное движение в Бельгии полностью восстановлено.

В связи со случившимся министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен призвал премьера страны Барта де Вевера созвать экстренное заседание Совета по национальной безопасности. По словам Кентена, ситуация с беспилотниками требует «скоординированных мер реагирования на национальном уровне». Он подчеркнул, что МВД находится в постоянном контакте с авиационными властями, минобороны и федеральной полицией для мониторинга ситуации.

Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.