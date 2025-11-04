Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за беспилотников

Бельгия закрыла свое воздушное пространство после обнаружения дронов вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа. Об этом сообщает телеканал RTBF.

В настоящее время власти подтвердили, что полностью прекращена работа аэропорта Брюсселя. Рейсы из него были перенаправлены в другие воздушные гавани Бельгии, в частности, в Льеж. Но через некоторое время в районе аэропорта Льежа также были замечены беспилотники. После этого было объявлено о его закрытии и о полном прекращении всего воздушного движения над Бельгией. Самолеты перенаправляются в Кельн и Маастрихт.

4 ноября сообщалось, что международный аэропорт Брюсселя «Завентем» был закрыт после обнаружения в небе над ним беспилотного летательного аппарата.

В этот же день Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности.

Ранее аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за обнаружения БПЛА.