В Литве заявили, что откроют границу с Белоруссией при одном условии

LRT: Литва откроет границу с Белоруссией после решения проблемы с шарами
Если проблема с метеозондами над территорией Литвы, прилетевшими, предположительно, из Белоруссии, будет окончательно решена, то граница между двумя государствами может быть снова открыта. Об этом, сообщает LRT, заявил спикер сейма республики Юозас Олекас.

«Принятые сейчас меры дадут эффект (...) — в последние дни воздушных шаров не было. Независимо от реакции белорусского режима, мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-нибудь снова были открыты», — подчеркнул он.

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с появившимися в воздушном пространстве республики метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

При этом 4 ноября советник литовского президента Дейвидас Матуленис сообщал, что шары с контрабандой перестали нарушать воздушное пространство Литвы в связи с переменой ветра.

Ранее Лукашенко заявил, что литовцы сами переправляли сигареты на метеозондах из Белоруссии.

