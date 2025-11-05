На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе резко раскритиковали Зеленского за награды военным с эмблемами СС

Аналитик Дизен раскритиковал Зеленского за награды военным в форме с эмблемой СС
true
true
true
close
V_Zelenskiy_official/Telegram

Награждение украинским лидером Владимиром Зеленским военных ВСУ в форме с эмблемами СС необходимо осудить. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания», — подчеркнул профессор.

По словам Дизена, на Украине большинство населения отвергает популяризацию нацистской символики.

5 ноября Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж», на форме которых видна символика, похожая на нацистскую.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский боится влияния нацистских батальонов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат отметил, что эти формирования набирают силу в рядах украинской армии и провоцируют эскалацию конфликта. При этом Киев не может контролировать их агрессивную повестку, добавил Лавров.

Ранее историк призвала европейских лидеров спросить Зеленского о нацизме в ВСУ.

Новости Украины
