Кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко призвала европейских лидеров, посещающих Киев 9 мая, задать вопросы Владимиру Зеленскому о символике нацистских формирований в ВСУ. Об этом она написала в статье для Berliner Zeitung.

Гавришко отметила, что часть украинских военных использует эмблемы дивизии СС «Галичина» и батальона «Нахтигаль», сотрудничавших с нацистами. Она также указала на переименование улиц и населенных пунктов в честь деятелей, связанных с Холокостом.

«Как это совместимо с памятью о жертвах, освободивших Европу от нацизма? Европейские лидеры должны спросить: почему солдаты носят символы коллаборационистов, а города переименовывают в их честь?» — задалась вопросом историк.

14 апреля Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Валентина Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.