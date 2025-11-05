Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж», на форме которых видна символика, похожая на нацистскую. Об этом пишет ТАСС.

На снимках можно разглядеть нашивки с изображением, напоминающим две молнии, а также знамя с элементами, напоминающими свастику.

15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский боится влияния нацистских батальонов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат отметил, что эти формирования набирают силу в рядах украинской армии и провоцируют эскалацию конфликта. При этом Киев не может контролировать их агрессивную повестку, добавил Лавров.

Летом стало известно, что в России решили воздействовать на украинских пленных через книги о бандеровцах. В РФ рассчитывают, что когда украинские военные вернутся домой в ходе проведенных обменов, они расскажут близким, кто несет ответственность за происходящие в стране зверства.

Ранее историк призвала европейских лидеров спросить Зеленского о нацизме в ВСУ.